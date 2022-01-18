Вышел трейлер комедии "Хочу замуж" с Кристиной Асмус и Милошем Биковичем

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Трейлер романтичной комедии режиссера Сони Карпуниной "Хочу замуж" с Кристиной Асмус, Милошем Биковичем и Сергеем Гилевым в главных ролях стал доступен для просмотра на YouTube-канале компании "Централ Партнершип". Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Peak Media.

"Когда я пересматриваю романтические фильмы, в самые лирические или драматические моменты я всегда растрогана и даже пускаю слезу, потому что переживаю за героев, хоть я и видела эту историю уже много раз. И мне всегда очень хотелось сделать такой фильм, чтобы при просмотре зритель так же сопереживал героям и хотел пересмотреть картину еще не раз. Я надеюсь, что наш фильм именно таким и получился. Мы вложили в него душу, стремясь сделать максимально эмоциональное кино про настоящие чувства", - сказала режиссер картины, слова которой приводятся в сообщении.

Сюжет фильма разворачивается вокруг журналистки Любы, роль которой исполнила Кристина Асмус. Ее жизнь складывается хорошо: она работает ведущей на телеканале, у нее успешный и богатый жених Роберт (его роль исполнил Сергей Гилев). Но все меняется, когда у главной героини садится телефон, и ей приходится попросить случайного прохожего (в исполнении Милоша Биковича) одолжить мобильный для звонка. Эта встреча станет началом целой череды событий, которые навсегда изменят жизнь главных героев.

Фильм совместного производства компании Peak Media и российского стриминг-сервиса START выйдет в прокат 5 марта. Продюсерами картины выступили Алена Кремер ("Я худею", "Дракулов"), Георгий Шабанов ("Как я стал русским", "Гуляй, Вася!", "Завтрак у папы") и Милош Бикович ("Отель "Белград"). Креативный продюсер - Клим Шипенко. Среди актеров, сыгравших в фильме, Марина Александрова, Юлия Ауг, Сергей Комаров, Анастасия Уколова, Агния Кузнецова, Надежда Сысоева, Анна Цуканова-Котт и Евгения Ахременко.