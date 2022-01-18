Более 4000 зрителей уже посетили Молодежный театр на Фонтанке по "Пушкинской карте"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Молодежный театр на Фонтанке, отмечая 42-летие, подвел промежуточные итоги работы с молодежью по проекту Министерства культуры "Пушкинская карта". Как сообщает пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке, спектакли из их репертуара за четыре месяца, начиная с сентября 2021 года, посетили более 4 000 человек.

"В итоге за четыре месяца по Пушкинской карте Молодежный посетили более 4 000 зрителей. Как показывает статистика, во втором полугодии 2021 года театр посетили 14 500 зрителей в возрастной категории до 24 лет, что на 5 500 больше, чем в начале прошлого года. Можно с уверенностью сказать, что интерес молодежи к театру растет, чему активно способствует участие театра в проекте "Пушкинская карта", - говорится в сообщении.

К проекту "Пушкинская карта" Молодежный театр на Фонтанке подключился с самого начала, в сентябре 2021 года. Для участия в нем были одобрены все спектакли из репертуара театра, это более 40 наименований на Большой и Малой сценах).

В этот особый для театра день, также были награждены победители нового молодежного конкурса театральных рецензий "Верю!", 86% из которых оказались владельцами "Пушкинской карты". В состав жюри вошли театроведы, литературоведы и представители СМИ Санкт-Петербурга и Москвы, а также художественный руководитель Молодежного театра народный артист России Семен Спивак, который в этот день и сам принимал поздравления в адрес театра.