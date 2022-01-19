Камерный оркестр новосибирской филармонии в 2022 году впервые посетит с гастролями ОАЭ

НОВОСИБИРСК, 19 января. /ТАСС/. Камерный оркестр новосибирской филармонии в мае 2022 года впервые посетит с гастролями Дубай (ОАЭ). Оркестр примет участие в международном музыкальном фестивале InClassica, сообщили ТАСС в пресс-службе филармонии в среду.

"С 7 по 22 мая Филармонический камерный оркестр выступит в Объединенных Арабских Эмиратах. Оркестр примет участие в известном в мире фестивале In Classica International Music Festival с десятью концертами", - сообщили в пресс-службе.

Концерты пройдут на двух площадках - в Дубайской опере и в многофункциональной Coca-Сola Arena. Как уточнили в пресс-службе, в программе выступлений будут преимущественно классические произведения. Оркестр выступит с известными музыкантами - скрипачом Сергеем Догадиным, сотрудничавшим с лондонским Королевским филармоническим оркестром (скрипка), виолончелистами, лауреатами многих престижных конкурсов Алисой Маргулис и Александром Рудиным, а также итальянским пианистом Александром Гаджиевым, в 2021 году ставшим призером Международного конкурса молодых пианистов имени Шопена.

Международный музыкальный фестиваль InClassica организуется Европейским фондом поддержки культуры (EUFSC). С 2011 года фестиваль проходил на Мальте, однако в 2021 году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, впервые был перенесен в Дубай. Фестиваль традиционно собирает звезд мировой академической музыки, среди которых скрипачи Максим Венгеров, Даниэль Хоуп, Сергей Хачатрян, пианист Денис Мацуев и другие. В 2021 году концерты посетили около 90 тыс. зрителей.

Филармонический камерный оркестр, в составе которого 22 музыканта, - один из самых популярных струнных коллективов Новосибирска, известен своей скрипичной школой (родом из Новосибирска такие музыканты как лауреат премии "Грэмми" Максим Венгеров и Вадим Репин, победитель конкурса академических музыкантов им. королевы Елизаветы). Как сообщала управляющая коллективом Алена Болквадзе, в последнее десятилетие оркестр является единственным региональным коллективом, который регулярно выезжает за рубеж с гастрольной программой.