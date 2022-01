Певица Манижа стала лицом глобального плейлиста Equal на Spotify

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российская певица Манижа выбрана лицом международной программы по поддержке женщин в музыкальной индустрии Equal аудиостримингового сервиса Spotify. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе компании.

Впервые лицом глобального Equal стала российская артистка. Изображение Манижи также появилось на билборде на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

"Если героиню для обложки российского плейлиста Equal выбирает локальная музыкальная команда, то выбор артистки для глобальной обложки - это консолидированное решение сотрудников Spotify, работающих над проектом Equal во всем мире, - подчеркнул руководитель отдела по работе с музыкальными лейблами и артистами Spotify в России Рустам Киреев. - Песню Манижи Now or Never оценили наши зарубежные коллеги, трек получил положительные отзывы от всех стран, где есть программа Equal. Мы поздравляем Манижу с мировым признанием ее таланта, обложка глобального плейлиста - это отличное продолжение успешной международной истории, которая началась у нее в прошлом году".

В 2021 году Манижа представляла Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение" с русскоязычной композицией, что привлекло к ней особое внимание. Также артистка выпустила альбом и несколько успешных синглов.

"Понятие equal - "быть равным" - никогда не значило для меня стремиться быть похожей на остальных и сливаться с другими. Equal - это принятие того, что музыкальная индустрия может быть разной, а женщины в ней могут быть равно талантливыми, сохраняя свою индивидуальность. Поэтому мировое признание Spotify для меня - особенная гордость", - привели в пресс-службе слова Манижи.

О проекте

Кампания Equal в поддержку женщин в музыкальной индустрии была запущена 8 марта 2021 года в честь Международного женского дня и охватывает 50 стран. Во флагманский плейлист Equal Global входит музыка исполнительниц со всего мира. Также создаются локальные плейлисты с музыкой от женщин-креаторов. В 2021 году в рамках акции на Таймс-сквер были размещены фотографии других российских исполнительниц: Монеточки, Zivert, Елки, Клавы Коки, Полины Гагариной и Алены Швец.

Сервис Spotify был запущен в 2008 году, в России работает с лета 2020 года. На сегодняшний день Spotify насчитывает более 381 млн пользователей, включая 172 млн подписчиков Spotify Premium в 178 странах мира.