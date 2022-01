Умерла сыгравшая в "Машине времени" Иветт Мимье

ТАСС, 19 января. Актриса Иветт Мимье, сыгравшая Уину в фильме "Машина времени" (The Time Machine, 1960), умерла на 81-м году жизни. Об этом во вторник сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя семьи Мишель Бега.

По сведениям издания, Мимье умерла в ночь с понедельника на вторник во сне в своем доме в престижном районе Бель-Эйр в городе Лос-Анджелес (штат Калифорния). Причина смерти не уточняется.

Мимье получила известность в 1960-х годах благодаря ролям в фильмах "Там, где ребята" (Where the Boys Are, 1960), "Машина времени", "Свет на площади" (Light in the Piazza, 1962), "Игрушки на чердаке" (Toys in the Attic 1963). Она была трижды номинирована на премию "Золотой глобус" в категориях лучшая начинающая актриса за фильм "Платиновая средняя школа" (Platinum High School, 1960), лучшая женская роль на ТВ за сериал "Доктор Килдэр" (Dr. Kildare, 1961-1966) и лучшая женская роль на ТВ (драма) за сериал "Самая смертельная игра" (The Most Deadly Game, 1970-1971).