Ансамбль Башмета и Евгений Миронов выступят на фестивале в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 19 января. /ТАСС/. Камерный ансамбль "Солисты Москвы" под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета и актер и художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов выступят на Транссибирском арт-фестивале в Новосибирске весной 2022 года. Они покажут спектакль-концерт "Ван Гог. Письма к брату", режиссером которого выступила Марина Брусникина, возглавляющая московский театр "Практика", сообщил в среду в пресс-центре ТАСС Александр Бочарников, генеральный директор Новосибирской филармонии, выступающей одним из организаторов фестиваля.

"Во-первых, на фестиваль приедет Юрий Башмет, его ансамбль "Солисты Москвы" вместе с известным российским артистом, художественным руководителем Театра Наций Евгением Мироновым. Они покажут спектакль-концерт московского режиссера Марии Брусникиной "Ван Гог. Письма к брату". Концерт состоится 2 апреля", - сообщил Бочарников.

Впервые фестиваль посетят американская джаз-певица Чайна Мозес, а также польский квартет MozART, отличающий особым подходом к исполнению классической музыки. Бочарников уточнил, что также в рамках фестиваля состоятся две мировые премьеры концертов для оркестра. В одном из будет солировать организатор Транссибирского арт-фестиваля, скрипач Вадим Репин.

Транссибирский арт-фестиваль - масштабный музыкальный форум, каждый год представляющий премьеры сочинений современных композиторов, основан Вадимом Репиным в 2014 году. В программу фестиваля традиционно входят выступления российских и зарубежных исполнителей академической музыки. За семь лет существования фестиваля на нем выступили участники из 38 стран, концерты посетили более 130 тыс. слушателей. Весной 2020 года его мероприятия должны были пройти в Красноярске, Москве, Петербурге, но из-за пандемии планы были скорректированы.