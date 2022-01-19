В "Гоголь-центре" премьерой отметят 100-летие со дня рождения поэта Юрия Левитанского

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Московский театр "Гоголь-центр" готовит спектакль "Я не участвую в войне" в честь 100-летия со дня рождения поэта Юрия Левитанского (1922-1996 годы), премьера объявлена на 10 февраля. Билеты на спектакль поступили в продажу, сообщили ТАСС в пресс-службе "Гоголь-центра".

"Сегодня мы открываем продажу билетов на спектакль "Я не участвую в войне", премьера которого состоится 10 февраля на Большой сцене. Это не поэтический вечер, где друзья и поклонники автора прочитают любимые стихи и поделятся своими воспоминаниями. В этом спектакле артисты разных поколений - от Константина Райкина до Никиты Кукушкина - будут искать и находить точки соприкосновения настоящего и прошлого, выявлять схожие неизменные черты современного мира и мира второй половины XX века", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в центре спектакля - книга стихов "Кинематограф", вышедшая в 1970 году и принесшая Левитанскому широкую популярность, а местом действия станет некий видеоархив, в котором, как детальные и яркие воспоминания, хранятся бобины с кинопленкой.

О спектакле

О том, как создавался спектакль, рассказал художественный руководитель "Гоголь-центра" Алексей Агранович, выступивший режиссером постановки. "О Левитанском часто говорят, что в его стихах есть необъяснимая доверительная интонация, позволяющая по первым строкам понять: да, это Юрий Давидович. В спектакле "Я не участвую в войне" мы стараемся найти эту интонацию, переосмыслить и понять, как она может звучать сегодня, более чем 50 лет спустя. Искать ее мы будем с помощью большой команды наших и приглашенных актеров, живой музыки, поэзии, прозы и видео", - поделился режиссер.

Вместе с Аграновичем над проектом работают драматург Егор Прокопьев, художники-сценографы Анна Наумова и Кирилл Благодатских, художник по костюмам Татьяна Долматовская, музыкальный руководитель Андрей Поляков. В спектакле задействованы актеры Константин Райкин, Юрий Стоянов, Александр Филиппенко, Филипп Авдеев, Алексей Агранович, Светлана Брагарник, Ирина Выборнова, Александр Горчилин, Никита Еленев, Яна Иртеньева, Никита Кукушкин, Светлана Мамрешева, Семен Штейнберг, а также музыканты Дмитрий Жук, Филипп Карецос, Александр Козловский, Анатолий Кормановский, Дмитрий Меженин, Даниил Орлов, Андрей Поляков.

Свое мнение о проекте высказала дочь поэта Анна Левитанская. "Мы рады, что в афише культурных событий, приуроченных к 100-летию выдающегося российского поэта Юрия Левитанского, появится спектакль "Гоголь-центра" с таким говорящим названием: "Я не участвую в войне". Это цитата из папиного стихотворения, ставшего культовым, "Ну что с того, что я там был...", - уточнила она.

"Гоголь-центр" - прекрасный театр, востребованный у молодежной аудитории, и мы уверены, что спектакль, который по своей художественной форме не является классической поэтической программой, будет говорить с этой аудиторией на одном языке! Тем более что поэзия Юрия Левитанского затрагивает вечные темы, позволяет замедлиться и подумать "о жизни, о смерти, о славе". Для нас особенно важно, что в спектакле также прозвучат стихи ближайших друзей Юрия Левитанского - блестящих поэтов XX века Давида Самойлова и Семена Гудзенко", - заключила Левитанская.

О поэте

Юрий Левитанский родился 22 января 1922 года в Черниговской области (Украинская ССР). В 16 лет, окончив школу, приехал в Москву и поступил в Институт философии, литературы и истории. Учеба в вузе давала освобождение от армейской службы, но в 1943 году Левитанский добровольцем ушел на фронт. Был пулеметчиком, военным корреспондентом, печатался во фронтовых газетах. Демобилизовался лишь в 1947 году.

В 1948 году вышел первый сборник его стихов "Солдатская дорога". Затем были выпущены другие стихотворные сборники: "Земное небо", "Воспоминанье о красном снеге", "Белые стихи", за который Левитанский был удостоен Государственной премии РФ в 1995 году.

Также известен как переводчик с немецкого, португальского, чешского и других языков и автор искрометных пародий. Песни на его стихи исполняли Татьяна и Сергей Никитины, Елена Камбурова, Валерий и Вадим Мищуки.

Умер 25 января 1996 года от сердечного приступа. Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.