В кабмине одобрили проект о нулевой ставке налога на прибыль для сельских домов культуры

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала депутатский законопроект о нулевой ставке налога на прибыль для домов, дворцов культуры и клубов, учредителями которых являются муниципальные образования (за исключением таких учреждений, расположенных в городах и районных центрах). Об этом говорится в проекте официального отзыва кабмина РФ, с которым ознакомился ТАСС.

Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателем думского комитета по культуре Еленой Ямпольской. Он предусматривает применение нулевой ставки налога на прибыль только к той деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений, которая будет включена в установленный кабмином перечень видов культурной деятельности.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - говорится в проекте отзыва. Там отмечается, что это позволит создать "дополнительные условия для развития указанных организаций, в том числе для подготовки дополнительных социально значимых мероприятий, привлечения молодых специалистов, обновления материально-технической базы, повышения квалификации работников".