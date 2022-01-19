Ансамбль "Лезгинка" подготовит программу к 90-летию со дня рождения поэта Фазу Алиевой

МАХАЧКАЛА, 19 января. /ТАСС/. Государственный академический ансамбль танца Дагестана "Лезгинка" в год 90-летия народного поэта Дагестана Фазу Алиевой подготовит хореографическую композицию "Взорванный ад" по ее поэме "Красные жаворонки", а также постановку, рассказывающую о жизни и судьбе поэта, сообщил ТАСС генеральный директор "Лезгинки" Джамбулат Магомедов.

Указ о праздновании в 2022 году 90-летия со дня рождения Алиевой подписал в октябре глава республики Сергей Меликов.

"Мы готовимся к юбилею Фазу Алиевой, будем готовить постановку "Взорванный ад" по ее произведению "Красные жаворонки", посвященному жертвам Бухенвальда и других фашистских концлагерей. У нас с большим резонансом прошли театральные постановки по мотивам этого произведения. Сейчас мы хотим сделать хореографическую постановку на эту книгу. Также будет постановка, посвященная жизни самой Фазу Гамзатовны", - сказал Магомедов, добавив, что выступления ансамбля с новой программой планируется провести во всех крупных городах Дагестана.

По его словам, Алиева активно занималась общественной и антивоенной деятельностью. "Она стала первой женщиной, удостоенной высшей награды России - ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Она была в Афганистане, в Чечне во время военных кампаний, побывала во многих других "горячих точках". Мы хотим все это отразить в некоторых своих постановках", - добавил собеседник агентства.

Алиева родилась в селе Гиничутль Хунзахского района Дагестана. Она писала как на русском, так и на родном для нее аварском языке, внесла существенный вклад в развитие дагестанской и российской литературы. Награждена двумя орденами "Знак Почета" и двумя орденами Дружбы народов, орденом Святого апостола Андрея Первозванного, удостоена золотой медали Советского фонда мира, медали "Борцу за мир" Советского комитета защиты мира и Юбилейной медали Всемирного Совета мира, а также почетных наград ряда зарубежных стран.

О "Лезгинке"

Государственный академический ансамбль танца Дагестана "Лезгинка" был создан в 1958 году, в его состав входят представители разных народов Северного Кавказа. В репертуаре коллектива более 100 танцев народов Кавказа и других регионов России. За более чем 60 лет своего существования ансамбль побывал на гастролях в 65 странах, стал победителем 48 фестивалей фольклорного танца среди профессиональных коллективов. В июне 2021 года указом главы Дагестана Сергея Меликова ансамбль был отнесен к особо ценным объектам национального культурного достояния народов Дагестана.