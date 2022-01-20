ТЮЗ имени Брянцева в Петербурге покажет спектакль по пьесе Чехова "Иванов"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. ТЮЗ имени Александра Брянцева покажет в Петербурге в четверг премьеру спектакля "Иванов" по пьесе Антона Чехова. Постановку этого раннего произведения классика осуществил Денис Хуснияров, лауреат Молодежной премии "Прорыв" в номинации "Лучший молодой режиссер".

По словам постановщика, он "давно хотел поставить нелогичный текст Чехова, в котором много нестыковок в построении сюжета, в логике и поступках персонажей".

"Но все начинает выстраиваться, как только ты заходишь через подсказку Чехова, который в первоначальном варианте назвал пьесу комедией. Это маски, это русская комедия дель арт. Это нужно читать как шарж на персонажей", - рассказал режиссер журналистам о своем намерении поставить спектакль именно как комедию. Он убежден, что "комедия всегда переплетается с трагедией и наоборот".

В роли Николая Алексеевича Иванова на премьере выступит один из ведущих мастеров труппы Александр Иванов, который в начале января отметил свое 50-летие. Уже более двадцати лет он работает в ТЮЗе, где сыграл более тридцати ролей, в том числе Тихона в "Грозе", Леонта в "Зимней сказке, Гудвина в "Волшебнике Изумрудного города", Бессеменова в "Мещанах". Новая роль потребовала от актера расширения исполнительской палитры.

В роли Авдотьи Назаровны на сцену выйдет народная артистка России Ирина Соколова. Минувшим летом она официально вернулась в тюзовскую труппу, с которой связаны многие ее творческие победы.

В постановочную бригаду спектакля вошли художники Мария Лукка и Александр Мохов, композитор Виталий Истомин.