Третий фестиваль коротких пьес "Stories" откроется в петербургском театре "Суббота"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Третий фестиваль коротких пьес "Stories" откроется в четверг в театре "Суббота", где появился этот проект. На конкурс было прислано 149 текстов объемом от одной до двенадцати страниц.

В течение двух вечеров в формате эскиза при участии актеров театра будут представлены семь пьес, вошедших в шорт-лист конкурса. Этот окончательный отбор сделали из двенадцати текстов ученики Мастерской Виктора Рыжакова из Школы-студии МХАТ, впервые присоединившиеся к фестивалю.

"В России много драматургических конкурсов. Но для нас было очень важно привязать этот конкурс к театру, чтобы пьесы, которые стали победителями, так или иначе получили свою сценическую жизнь. Формат этот - наше ноу хау, потому что других конкурсов коротких пьес в России нет, и нам показалось, что этот формат незаслуженно обойден вниманием", - сказала на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС художественный руководитель фестиваля, эксперт премии "Золотая маска", театровед Татьяна Джурова. Она отметила, что участие в конкурсе приняли драматурги из разных городов России, а также из Германии, Португалии, Китая. Все тексты отбирались анонимно.

Главный режиссер театра "Суббота", куратор программы "Stories" Андрей Сидельников много лет вынашивал идею фестиваля коротких пьес, которые воздействовали бы на зрителя, как потрясение от эмоционального взрыва. "Это конкурс, который дает возможность режиссеру воплотить пьесу на микроплощадке "Субботы" в нашем флигеле на 30-35 зрителей. И опыт предыдущих фестивалей показывает, что это у нас получилось", - уверен главный режиссер. Из семи эскизов будет выбран один или два для доведения их до полноценного спектакля. Однако при таком жестком отборе всех финалистов можно назвать победителями конкурса.

Как считает драматург, руководитель драматургической мастерской РГИСИ Наталья Скороход, "короткая пьеса сегодня становится актуальным высказыванием, потому что все длинные пьесы уже написаны. А среди коротких пьес, кроме пушкинских "Маленьких трагедий", очень мало шедевров. И вот сейчас как раз время для драматургов, чтобы их создавать". Она надеется, что достойную конкуренцию участникам из других городов составят выпускники петербургской школы драматургии, созданной при РГИСИ в 2010 году на базе магистратуры.