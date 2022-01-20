Режиссер Владимир Хотиненко хочет снять фильм про Данте и поставить оперу про Бизе

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Режиссер Владимир Хотиненко работает над художественным фильмом о фигуре итальянского поэта Данте Алигьери, а также планирует создать оперную постановку о жизни французского композитора Жоржа Бизе. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Владимир Хотиненко: у нас нет потребности в герое, иначе он бы возник

"Мы пока его готовим с итальянскими партнерами. Проект серьезный, спешить тут не надо. Пока из всего, что есть у меня на примете, это единственный проект, который соразмерен происходящему в мире. Сейчас мир изменился, мы даже не хотим этого замечать, но главное во всех этих переменах - сохранить себя", - сказал Хотиненко, отвечая на вопрос о проекте про Данте.

Он отметил, что фигура итальянского поэта впечатляет сама по себе, а его жизнь остается не исследованной до конца.

Кроме того, режиссер работает над оперной постановкой с оригинальным либретто о композиторе Жорже Бизе. "У него была потрясающая жизнь, но он уходил из нее жестоко разочарованным, обруганным и так далее. При этом Бизе создал потрясающие мужские теноровые партии, одни из самых знаменитых, его опера "Кармен" остается самым исполняемым произведением. Мне хочется построить историю его жизни на лучших партиях", - поделился собеседник агентства.

Режиссер Владимир Хотиненко родился 20 января 1952 года в Славгороде (Алтайский край). Он известен как автор фильмов "Зеркало для героя" (1987), "Мусульманин" (1995), "72 метра" (2004), сериалов "Гибель Империи" (2005), "Достоевский" (2010), "Демон революции" (2017).