Режиссер Владимир Хотиненко планирует отметить 70-летие с близкими людьми

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Народный артист РФ Владимир Хотиненко, которому в четверг исполняется 70 лет, не планирует пышно отмечать юбилей, режиссер предпочитает провести время с родными и встретиться со студентами. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Должен признаться, я никогда пышно не отмечал юбилей. Иногда бывали компании на праздник, но в сегодняшних условиях собирать большой коллектив - это безнравственно. Начиная с моего 50-летия у нас с женой образовалась традиция: мы уезжаем на мой день рождения. Я не хочу никакого пафоса, не хочу делать из этого какого-то этапа, подводить итоги я не люблю. Хочется, чтобы была какая-то жизнь, хочется встретиться со студентами. Я считаю, что день рождения надо встречать в работе - это, что называется, хорошая примета", - рассказал он.

По словам режиссера, в сложный период пандемии он старается не поддаваться унынию, поскольку "жизнь продолжается". "Необходимо соблюдать предосторожности и правила, не такие многочисленные и не такие сложные, и все равно стараться жить, общаться. Некоторые, к сожалению, очень зацикливаются на этой теме, и виной тому даже не информация, хотя ее много со всех сторон. В воздухе будто висит тревожная энергетика, некий саспенс. Спасает работа, человеческие отношения, увлеченность чем-то или кем-то", - поделился Хотиненко.

О режиссере

Владимир Хотиненко родился 20 января 1952 года в Славгороде (Алтайский край). Он окончил факультет промышленной архитектуры Свердловского архитектурного института (ныне Уральский государственный архитектурно-художественный университет, Екатеринбург), послу вуза был призван на срочную службу во внутренних войсках МВД СССР в Свердловске. Во время краткосрочного отпуска познакомился с режиссером Никитой Михалковым, который посоветовал ему начать работать в кино после службы.

В течение пяти лет Хотиненко работал ассистентом художника и художником-постановщиком на Свердловской киностудии, также был ассистентом на съемках фильмов Михалкова "Пять вечеров" (1978), "Несколько дней из жизни И. И. Обломова" (1979) и "Родня" (1981).

В 1981 году Хотиненко окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров, где обучался в мастерской Михалкова. Он дебютировал в кино с приключенческой картиной "Один и без оружия" (1984), которую снял совместно с Павлом Фаттахутдиновым. За годы творчества Хотиненко создал более 20 фильмов и сериалов, среди которых "Мусульманин" (1995), "72 метра" (2004), "Гибель Империи" (2005), "Достоевский" (2010), "Демон революции" (2017). С 1994 года Хотиненко преподает во ВГИКе, с 1999 года - руководит мастерской на Высших курсах сценаристов и режиссеров.

Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС: http://tass.ru/interviews/13465633.