В Ингушетии обнаружили полуподземный склеп рядом со средневековыми "Башнями двух соперниц"

МАГАС, 20 января. /ТАСС/. Сотрудники управления культурного наследия Ингушетии при осмотре башенного комплекса "Башни двух соперниц" обнаружили средневековый полуподземный склеп, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"Управлением культурного наследия Ингушетии совершен первый в этом году осмотр объекта культурного наследия ("Башни двух соперниц" - прим. ТАСС). В ходе осмотра башенного комплекса в 500 м восточнее от него обнаружен ранее не учтенный полуподземный склеп, вероятно, относящийся к данному объекту. Управлением уже собран необходимый материал для постановки его на государственный учет", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на территории замкового комплекса "Башни двух соперниц" властями республики будет проведена работа по реконструкции для укрепления сооружений.

"Поход к труднодоступному архитектурному комплексу руководителя управления культурного наследия Ингушетии и выходцев данных башен - представителей фамилии Оздоевых, совершен в целях определения первоочередных противоаварийных мероприятий по его защите от обрушения. В настоящее время под руководством и непосредственным участием управления культурного наследия идет подготовка исходно-разрешительной и проектной документации. В связи с отсутствием доступа к башням планируется участие представителей поселения в работе по обеспечению воздушного транспорта для доставки строительного материала", - добавили в пресс-службе.

Замковый комплекс "Башни двух соперниц" расположен в горном Джейрахском районе республики между ущельями Озди-чоч и Ах-чоч, в эпоху средневековья он был важным звеном в системе визуальной сигнально-сторожевой связи. Несмотря на название, согласно легенде башни были построены двумя дружившими женщинами - женами одного мужчины, который погиб при сражении. Для защиты своих детей ими был выбран для строительства неприступный обрывистый склон горы.