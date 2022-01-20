На Урале издали книгу о военных воспоминаниях чехословацкого легионера на русском языке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Книгу "Дневник Чехословацкого легионера Франтишека Новака" издали на русском языке в Екатеринбурге. Ее презентовали в четверг в Центре Истории Уральского добровольческого танкового корпуса, передает корреспондент ТАСС.

"Я очень рада, что наконец-то была переведена очень интересная книга на русский язык - "Дневник Чехословацкого легионера Франтишека Новака" . Это очень важно, потому что <...> в советское время была подана история через легионеров не наилучшим способом. Я поэтому рада, что для вас это интересно. И я верю, что вы познакомитесь с этой страницей истории", - сказала на презентации генеральный консул Чехии в Екатеринбурге Силвиа Шимковичова.

На русский язык книгу, охватывающую путешествия Франтишека Новака по Транссибирской магистрали в период Первой мировой войны, перевел директор Екатеринбургского центра гидов Константин Брыляков.

Тираж книги составляет 300 экземпляров, консул Штепан Гилар уточнил, что его могут увеличить в дальнейшем. Издание выпустили по инициативе и при поддержке Генконсульства Чешской Республики в Екатеринбурге.

В презентации приняли участие историки региона, ветераны военной службы Уральского добровольческого танкового корпуса, а также представители музеев Екатеринбурга. Организатором выступила некоммерческая организация "Уральское содружество экскурсоводов и гидов-переводчиков".