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Певец Робби Уильямс пустит с молотка три работы Бэнкси

Торги запланированы на 2 марта
© Sotheby's

ЛОНДОН, 20 января. /ТАСС/. Британский певец Робби Уильямс продаст три работы известного соотечественника, уличного художника Бэнкси, каждая из которых оценивается в несколько миллионов фунтов. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в аукционном доме Sotheby's, который запланировал соответствующие торги на 2 марта.

Одна из работ, выставленная певцом на торги, - выполненная на металлической пластине краской из пульверизатора "Девочка с воздушным шаром" (Girl With Balloon), оригинал которой появился под мостом Ватерлоо в Лондоне в 2002 году. Похожая работа, выполненная на бумаге, стала известной на весь мир, после того, как его чуть не уничтожил установленный автором потайной шредер. В октябре прошлого года тот наполовину разрезанный рисунок ушел с молотка за £18,6 млн стерлингов ($25,4 млн), что стало рекордом для работ художника из Бристоля. Стартовая цена принадлежащего Уильямсу лота размером 60 на 90 см - £2 млн ($2,7 млн).

Другие две работы - "Целующиеся полицейские" (Kissing Coppers) и "Изуродованная работа маслом (вертушки)" - Vandalised Oils (Choppers) - оцениваются в £2,5-3,5 млн ($3,4-4,7 каждая).

"Я думаю, что это некоторые из его лучших работ и я так люблю, как близко они переплетаются с уличными работами. Будучи коллекционером творчества Бэнкси, вы становитесь частью более широкого культурного движения", - сообщил Уильямс, начавший свою карьеру в 1990-м году в группе Take That. Его слова приводит телеканал Sky News.

О Бэнкси

Загадочному художнику до сих пор удается сохранять в тайне свою личность - никому, кроме его ближайших помощников, не известно, как он выглядит и как его на самом деле зовут. Существуют лишь немногочисленные фотографии и видео, на которых бристольский мастер граффити неизменно предстает с закрытым лицом.

Граффити Бэнкси, который поднимает в своем творчестве вопросы социального неравенства, лицемерия властей или самые злободневные темы вроде пандемии COVID-19, принесли ему всемирную славу и пользуются большой популярностью, а цены на его работы достигают новых высот, подтверждением чего стали сегодняшние торги.

В 2018 году в Центральном доме художника (ЦДХ) в Москве прошла первая в России выставка работ Бэнкси. За три месяца работы - со 2 июня по 2 сентября - ее посетило более 300 тыс. человек. В 2010 году Бэнкси представил публике документальный фильм "Выход через сувенирную лавку" (Exit Through the Gift Shop), который впоследствии был номинирован на премию Oskar.

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