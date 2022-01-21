В Петербурге режиссер Яна Тумина представит проект "Memoriae"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Новый проект "Memoriae" Театральной лаборатории Яны Туминой будет впервые показан в пятницу на Невском проспекте. Сценой для спектакля станут катакомбы Петрикирхе, сообщили в пресс-службе Театральной лаборатории.

"Memoriae" - погружение в память личную и общую, телесную и традиционную, социальную и историческую, сущностью которой мы все являемся. Носителями такой памяти являются катакомбы лютеранской церкви, которые в разные периоды были и складом, и бассейном. Память становится полноправной участницей проекта. У памяти появляется голос, тело и действие", - рассказали в пресс-службе. Спектакль создан при поддержке Фонда президентских грантов.

Двухчастная структура задается самим пространством. Первый уровень в катакомбах - археология, где земля говорит со зрителями голосами предков. Второй уровень - чаша бассейна. Здесь память проявляет себя через личные истории, которые становятся содержанием общей памяти, memoriae. В этом пространстве одновременно существуют традиционные обряды и заговоры, личные воспоминания и научные исследования памяти.

Лауреат премии "Золотая маска" Яна Тумина - одна из самых востребованных петербургских режиссеров нового поколения. В основе большинства ее работ лежит неожиданный эксперимент, метафорическое преображение пространства. Она сотрудничала с Александринским театром, БДТ имени Георгия Товстоногова, МДТ - Театром Европы, Большим театром кукол, с театрами Москвы, Петрозаводска, Улан-Удэ. Яна Тумина - доцент кафедры актерского мастерства и режиссуры театра кукол РГИСИ.

В постановочную бригаду спектакля вошли драматург Элина Петрова, хореограф Ксения Петренко, художники Кирилл Маловичко и Маша Небесная, саунд-дизайнер Анатолий Гонье.