Театр на Таганке представит премьеру спектакля "Женитьба. Трагедия"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Первой премьерой 2022 года в Театре на Таганке станет постановка "Женитьба. Трагедия" режиссера Андрея Гончарова, премьерные показы пройдут 21 и 22 января, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Мы не можем отказать себе в том, чтобы хоть раз в жизни, а то и больше, ни подумать о женитьбе, кем бы мы ни являлись - отшельниками, убежденными холостяками или женатыми по пятому разу. Женитьба стоит в одном ряду с такими явлениями, как рождение, становление, смерть. Вокруг женитьбы, как вокруг центральной оси, выстраивается комплекс наших отношений с пространством других людей, с миром и государством", - привели в пресс-службе слова режиссера.

По словам Гончарова, во время репетиций ему важно было переосмыслить и перезагрузить семантическое наполнение самого понятия "женитьба", а также по возможности уйти от стереотипов, связанных с этой пьесой.

Гончаров признался, что давно хотел поставить Гоголя, а работать над постановкой начали в начале ноября 2021 года. "Просто Гоголь нравится, и мне давно хотелось поставить что-то из Гоголя", - сказал он. Режиссер добавил, что с актерами Театра на Таганке ставит спектакль не первый раз. Ранее Гончаров в тандеме с художником Константином Соловьевым выпустил в Театре на Таганке спектакль "Отелло".

"До начала репетиций я всегда воспринимала "Женитьбу" только как комедию, но в процессе работы с режиссером пришло понимание, что этот материал может быть весьма трагичным. Обычно я стараюсь изучить все знаковые постановки пьесы, над которой начинаю работать, но именно в связи с "Женитьбой" не стала этого делать - захотелось перезагрузить само понятие, посмотреть на этот процесс свежим взглядом. И у меня возникло еще больше вопросов по поводу того, что такое брак, женитьба", - привели в театре высказывания актрисы Надежды Флеровой, которая исполняет роль Агафьи Тихоновны.

В спектакле заняты также Олег Соколов, Роман Колотухин, Сергей Ушаков, Константин Любимов и другие актеры.