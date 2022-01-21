Петербургская филармония откроет цикл концертов к 150-летию со дня рождения Скрябина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Филармония имени Дмитрия Шостаковича открывает в пятницу концертный цикл "Прометей русской музыки", посвященный 150-летию со дня рождения композитора Александра Скрябина (1872-1915). Юбилейный марафон продлится до июня, сообщили в пресс-службе филармонии.

"Цикл из шести программ включает основные симфонические сочинения композитора, расположенные в хронологическом порядке. Его кульминацией станет исполнение в июне поэмы "Прометей", которое пройдет, согласно предписанию автора, с привлечением светового шоу", - рассказали в пресс-службе. Скрябин написал в партитуре, что в идеале это произведение следует исполнять в световом сопровождении.

На первом концерте, получившем название "Скрябин. Начало" прозвучат первое сочинение композитора для симфонического оркестра "Мечты" и Концерт для фортепиано с оркестром. Также в программу войдут произведения авторов, оказавших наиболее сильное влияние на молодого Скрябина: Второй фортепианный концерт Фридерика Шопена и симфоническая поэма "Прометей" Ференца Листа. Эту программу с Академическим симфоническим оркестром Филармонии подготовил выпускник Санкт-Петербургской консерватории, дирижер Иван Демидов. Солистками выступят лауреаты международных конкурсов, пианистки Елизавета Украинская и солистка Санкт-Петербургского Дома музыки Ева Геворгян.

Впервые в зале Дворянского собрания (ныне Большой зал Филармонии) музыка Александра Скрябина - его симфонический опус "Мечты" - прозвучала в декабре 1898 года под управлением Николая Римского-Корсакова.

Композитор неоднократно выступал в Петербурге с сольными программами как пианист. Он был дружески связан с "Беляевским кружком", куда входили Римский-Корсаков, Александр Глазунов, Анатолий Лядов. В Петербурге в 1909 году впервые в России прозвучала скрябинская "Поэма экстаза". А самая знаменитая его поэма - "Прометей" была исполнена здесь в марте 1911 года под управлением Сергея Кусевицкого с участием Скрябина как пианиста.