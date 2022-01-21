Гастроли студентов РГИСИ в Приморье отменили из-за эпидемиологической обстановки

ВЛАДИВОСТОК, 21 января. /ТАСС/. Гастроли студентов Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) в Приморский край отменены из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом сообщается в Instagram Приморского краевого драматического театра молодежи, где в феврале должны были состояться спектакли.

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"По причине сложной эпидемиологической обстановки в регионе гастроли Российского государственного института сценических искусств (Санкт-Петербург) , которые должны были быть в феврале, отменяются. <…> Спектакли переносятся приблизительно на апрель. Все деньги за билеты вернутся автоматически, в том числе и на "Пушкинскую карту", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального правительства ТАСС сообщили, что гастроли перенесли на конец апреля, а вступительные прослушивания для жителей края, поступающих в вуз по целевому набору, состоятся в ранее назначенные дни.

Минкульт региона и РГИСИ подписали соглашение, по которому вуз обучит 26 человек по целевому набору для театров Приморья. Вступительные испытания для желающих бесплатно получить образование по направлениям "Кукольный театр" и "Музыкальный театр" начнутся в феврале во Владивостоке. Студенты получат образование в Санкт-Петербурге, а потом вернутся работать в региональные учреждения.

С начала пандемии в Приморье выявлено 108 220 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 91 661 человек, не справились с болезнью 1 659 пациентов. За последние сутки инфекция обнаружена у 356 человек. Вакцинировались от коронавируса 939 864 жителя края.