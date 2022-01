Умер музыкант и актер Мит Лоуф

ТАСС, 21 января. Американский рок-музыкант и актер Мит Лоуф (настоящее имя Марвин Ли Эдей) умер в четверг вечером на 75-м году жизни. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице певца в Facebook.

"С прискорбием сообщаем, что наш несравненный Мит Лоуф умер сегодня ночью, рядом с ним находилась его супруга Дебора. Дочери Перл и Аманда, близкие друзья были с ним в течение последних 24 часов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, за свою карьеру он продал более 100 миллионов копий альбомов по всему миру, снялся в более чем 65 фильмах, включая "Бойцовский клуб" (Fight Club, 1999), "Фокус" (Focus, 2001), "Шоу ужасов Рокки Хоррора" (The Rocky Horror Picture Show, 1975) и "Мир Уэйна" (Wayne's World, 1992). По словам представителя музыканта, дебютный студийный альбом Лоуфа Bat Out of Hell, вышедший в 1977 году, "остается одним из десяти самых продаваемых альбомов в истории".