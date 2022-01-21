Правительство продлило полномочия Владимира Урина на посту гендиректора Большого театра

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Владимир Урин остается на посту генерального директора Большого театра, его полномочия продлены на 5 лет. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано в пятницу на сайте правительства.

"Назначить Урина Владимира Георгиевича генеральным директором федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный академический Большой театр России" сроком на 5 лет", - говорится в документе.

Урин был назначен гендиректором Большого театра в июле 2013 года. До этого он возглавлял Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

Среди профессиональных наград Урина - премия Дягилева "За вклад в развитие современного танца в России", международная премия им. К.С. Станиславского "За вклад в развитие российского театрального дела", приз "Душа танца", учрежденный журналом "Балет" совместно с Министерством культуры России. Ему присвоено почетное звание "Заслуженный деятель искусств РФ".