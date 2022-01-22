В Театре имени Моссовета поставили спектакль для Валентины Талызиной

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Моссовета представит в субботу премьеру спектакля по комедии Александра Островского "Волки и овцы", поставленного специально для народной артистки РСФСР Валентины Талызиной, исполняющей одну из главных ролей. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Татьяна Горина.

"Сегодня спектакль "Волки и овцы" будет показан впервые. День премьеры выбран не случайно: на 22 января приходится день рождения одной из наших ведущих актрис, народной артистки РСФСР Валентины Илларионовны Талызиной, в расчете на которую и поставлен спектакль, где она играет роль Меропы Мурзавецкой", - рассказала Горина.

По ее словам, коллектив поздравит актрису-именинницу после премьеры. Горина также добавила, что спектакль "Волки и овцы" создан в преддверии важной юбилейной даты - в 2023 году исполнится 200 лет со дня рождения великого русского драматурга Александра Островского.

"Волки и овцы" - своего рода бенефис Валентины Илларионовны Талызиной, играющей роль Меропы Давыдовны Мурзавецкой, и размышление о русском характере, в котором намешано все - от корыстолюбия и расчетливости до богобоязненности и милосердия. В спектакле нет жесткого разделения на "волков" и "овец", каждому из персонажей присущи и те, и другие качества. Характеры героев раскрываются с добрым юмором и при помощи музыки, которой очень много в спектакле", - отметила пресс-атташе.

Она проинформировала, что постановку осуществил заслуженный артист России Игорь Яцко. "Оформила спектакль народный художник России, лауреат Государственной премии РФ Мария Рыбасова, художником по костюмам стала заслуженный художник России, лауреат Премии "Золотая маска" Виктория Севрюкова. В ролях, кроме Валентины Талызиной, заняты народный артист РФ Владимир Сулимов, заслуженные артисты России Александр Бобровский, Ольга Анохина, Александр Яцко, а также актеры Марина Кондратьева, Андрей Анкудинов, Анастасия Тагина и другие", - перечислила Горина, добавив, что следующий премьерный показ состоится 30 января.