Каунас вступает в права культурной столицы Европы 2022 года

ВИЛЬНЮС, 22 января. /ТАСС/. Каунас вступает в субботу в права культурной столицы Европы 2022 года. По этому случаю в этом втором по величине городе Литвы состоится шоу света, музыки, движения и видеопроекций "Пробуждение", одним из главных героев которого является мифический зверь, якобы обитающий в подземельях замка. Эта легенда была придумана во время подготовки программы праздничного года.

Шоу решено проводить под открытым небом из-за пандемии коронавируса. Площадкой стала расположенная на острове реки Неман спортивная арена, где играет баскетбольный клуб "Жальгирис". Территория перед ареной поделена на сектора, куда зрители попадут по билетам, которые бесплатно распространялись в интернете. К организации мероприятия привлечены около 800 волонтеров, на празднике ожидается около 10 тыс. человек.

Каунас по этому случаю посетит руководство Литвы - президент Гитанас Науседа, премьер-министр Ингрида Шимоните и спикер Сейма (парламента) Виктория Чмилите-Нильсен. К ним присоединится генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле. По видеосвязи к собравшимся обратится председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая хотела лично приехать в Литву, но вынуждена была, как и председатель Европейского совета Шарль Мишель, отложить поездку в связи с ситуацией с коронавирусом.

Программа европейской культурной столицы 2022 года включает около 1 тыс. различных мероприятий, в том числе 40 фестивалей, более 250 сценических представлений и свыше 250 концертов. Участие в них примут свыше 4 тыс. исполнителей.