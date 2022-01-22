Рижский русский театр выразил соболезнования в связи со смертью Арниса Лицитиса

РИГА, 22 января. /ТАСС/. Рижский русский театр имени Михаила Чехова в субботу выразил соболезнования в связи со смертью актера Арниса Лицитиса.

"Рижский русский театр имени Михаила Чехова выражает глубочайшие соболезнования родным, друзьям и коллегам Арниса Лицитиса", - указывает театр на своей странице в Facebook. "Ушел мудрый, ироничный, светлый человек. Ушел харизматичный, самобытный и щедро одаренный артист, который одинаково ярко и точно мог изобразить и аристократа, и хулигана - будь то на сцене или на экране", - говорится в сообщении.

"В нашем театре Арнис Лицитис впервые сыграл еще в 1964 году - в постановке Аркадия Каца и Леонида Белявского "Вестсайдская история", и тогда этот опыт помог ему принять решение, кем стать. Позднее, в 1996 году, уже профессиональным актером с длинным списком ролей, Арнис Лицитис вернулся к нам и проработал девять лет, да и потом не раз выходил на нашу сцену - к любящим и ценящим его зрителям. Нам всем будет его не хватать. Светлая память", - подчеркивает Рижский русский театр.

Арнис Лицитис умер 21 января в возрасте 76 лет. Актер получил известность по роли лорда Винтера в фильме "Мушкетеры двадцать лет спустя" и королевского прокурора Вильфора в картине "Узник замка Иф". Кроме того, он снимался в фильмах "Русь изначальная", "Признать виновным" и "Затерянный в Сибири". Известно также его участие в юмористической телепередаче "Белый попугай" на телеканале ОРТ (ныне Первый канал).