В Петербурге пройдет концерт в честь годовщины полного снятия блокады Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр в воскресенье даст концерт, посвященный 78-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда.

"Под сводами Дворца Белосельских-Белозерских 23 января в исполнении Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра прозвучит музыка, связанная с военной темой", - говорится в сообщении пресс-службы оркестра.

Во время концерта будут исполнены произведения, созданные в годы войны: Сюита из балета "Золушка" Сергея Прокофьева, которую композитор завершил в 1944 году, а также создававшийся в годы Великой Отечественной войны Концерт для голоса с оркестром Рейнгольда Глиэра.

Солисткой концерта станет лауреат международных конкурсов, солистка Большого театра Женевы, Немецкой оперы на Рейне, Большого театра России, ведущая солистка Михайловского театра Светлана Москаленко.

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города. Точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, оценки разнятся от 500 тыс.до 1,5 млн человек. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года. Этот день ежегодно отмечается в Санкт-Петербурге как "День Ленинградской Победы". Официальное название праздника - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.