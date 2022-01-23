В Большом театре отмечают 110-летие со дня рождения оперного режиссера Бориса Покровского

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Музыкальный марафон под названием "Покровский-фест", проходящий в Государственном академическом Большом театре России (ГАБТ) с 11 по 29 января, посвящен памяти выдающегося оперного режиссера, педагога, народного артиста СССР Бориса Покровского, 110-летие со дня рождения которого отмечается в воскресенье. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Катерина Новикова.

"23 января исполняется 110 лет со дня рождения выдающегося оперного режиссера Бориса Александровича Покровского (1912-2009). С 11 по 29 января в Большом театре проходит фестиваль, посвященный памяти мастера, главного режиссера Большого (1952, 1955, 1956-1963, 1970-1982 гг.) и основателя Камерного музыкального театра, ставшего четыре года назад частью Большого театра в качестве его Камерной сцены имени Б. А. Покровского", - рассказала Новикова.

По ее словам, программа фестиваля оказалась насыщенной и разнообразной. "Были показаны оперы "Сорочинская ярмарка" Модеста Мусоргского (11 января), "Директор театра" Моцарта и "Пимпиноне" Телемана (13 января), "Юлий Цезарь и Клеопатра" Генделя (15 января), "Дон Жуан, или Наказанный развратник" Моцарта (18 января)", - перечислила собеседница агентства. Она подчеркнула, что "Покровский-фест" включает не только спектакли, но и концерты-"приношения" мастеру. "Так, 22 января с успехом прошел концерт студентов музыкальных вузов России, а 29 января состоится гала-концерт артистов Камерной сцены имени Б. А. Покровского", - проинформировала пресс-атташе ГАБТ.

Она отметила, что жизнь Бориса Покровского всегда была тесно связана с Большим театром, которому он отдал почти сорок лет, поставив свыше сорока спектаклей. "Он первым ввел в репертуар российского музыкального театра такие оперы, как "Сон в летнюю ночь" Бенджамина Бриттена и "Игрок" Сергея Прокофьева. Осуществил постановку оперы "Мертвые души", заказанную Большим театром Родиону Щедрину", - уточнила Новикова.

"Покинув Большой театр в 1982 году, Борис Покровский продолжил заниматься делом своей жизни - оперной режиссурой. Еще в 1972 году он создал Камерный театр, где осуществлял постановки редких для Москвы оперных произведений, воспитывал особый тип певцов, способных воплощать сложные режиссерские задачи. Борис Покровский был выдающимся просветителем", - сказала пресс-атташе ГАБТ.

Уникальная личность

Своими воспоминаниями о Покровском поделился генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

"Я не только мог видеть спектакли Бориса Александровича, я имел счастье работать с ним вместе, - заявил он. - Еще когда я был в Театре Станиславского и Немировича-Данченко, мы позвали Бориса Александровича поставить у нас "Таис" Массне. Это был, с моей точки зрения, замечательный спектакль. Эту работу он делал вместе с художником Валерием Яковлевичем Левенталем. И удовольствие было от самого творческого процесса, который был на репетициях у Бориса Александровича. Я знаю, как артисты обожали его и любили в этом процессе".

По словам Урина, он очень внимательно следил за всем тем, что происходит у Покровского. "Видел очень многие его спектакли в Камерном театре. Имел возможность даже дружить с его семьей и бывал у них дома. Могу сказать только одно: ни для кого не надо доказывать, что он был выдающийся, великий оперный режиссер, не только российской сцены. Это был режиссер, который в знаменитые 1960-е, 1970-е, 1980-е годы определял высочайший уровень оперного театра. Его именем этот уровень определялся. Это чрезвычайно важно сказать".

"Он был еще уникальной личностью. Для него оперный театр, музыка были составляющей частью его жизни. Он жил этим, он дышал этим, и результат как раз именно в этом", - оценил гендиректор Большого театра.

О режиссере

Борис Покровский родился 23 (10 по старому стилю) января 1912 года в Москве. Выходец из семьи учителя, он с 10 лет занимался музыкой у Елены Гнесиной, основателя Московского музыкально-педагогического училища. Он оперу любил с детства, видел весь репертуар Большого театра (у родителей был абонемент) и наизусть играл его на рояле.

В 1933 году поступил на режиссерский факультет Техникума театрального искусства, где учился вместе с Георгием Товстоноговым на курсе Юрия Завадского. В 1937 году Покровский окончил режиссерский факультет Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского (ГИТИС). Его дипломная работа - опера Жоржа Бизе "Кармен" - была поставлена на сцене Горьковского театра оперы и балета.

В 1943 году был приглашен режиссером, а в 1952 году назначен главным режиссером Большого театра, в котором в общей сложности прослужил до 1982 года и где поставил более 40 спектаклей. С 1972 года Борис Покровский занимал должность художественного руководителя и режиссера основанного им Московского камерного музыкального театра. Всего Борис Покровский поставил свыше 180 спектаклей. В его постановках участвовали такие выдающиеся исполнители, как Ирина Архипова, Галина Вишневская, Елена Образцова, Владимир Атлантов, Зураб Соткилава, Владислав Пьявко, Тамара Синявская, Бэла Руденко и др.

С 1949 года преподавал в ГИТИСе. Его талантом и мастерством было воспитано не одно поколение оперных артистов и режиссеров.

Борис Покровский удостоен звания народного артиста СССР. Лауреат четырех Сталинских премий, Ленинской премии, двух Государственных премий РФ. Награжден двумя орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, кавалер орденов "Знак Почета" и "За заслуги перед Отечеством" I, II, III степеней.

Борис Покровский умер 5 июня 2009 года в возрасте 97 лет в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.