Стася Милославская сыграла спецагента в сериале Netflix "С холода"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российская актриса Стася Милославская исполнила роль секретного агента, обладающего необычными способностями, в триллере Netflix "С холода" (In From the Cold). В беседе с ТАСС артистка рассказала о том, как попала на площадку международного проекта и чем он отличается от других шпионских историй.

Премьера сериала "С холода" состоится на Netflix 28 января. Созданием шпионского триллера занимался сценарист Адам Гласс, один из авторов проекта "Сверхъестественное" (Supernatural, 2005-2020).

"Моя героиня - секретный агент с суперспособностями. Наверное, больше сказать не могу, чтобы не спойлерить. Отмечу, что на моей памяти это первый проект, когда из спецагентов не делают каких-то хрестоматийно плохих людей", - рассказала Милославская.

По сюжету мать-одиночка приезжает с дочерью на каникулы в Европу, где на нее выходит ЦРУ. Агентство знает о том, что в прошлом героиня была шпионкой, и предлагает ей найти убийцу, который обладает такими же необычными способностями, как и она. "Вот за прошлое я и отвечаю. Этот сериал и о любви, и о выборе. Это и детектив, и драма, и немного сай-фай", - сообщила актриса.

По словам Милославской, продюсеры приняли решение искать актрис на роли русских героинь в России. Именно так она и получила предложение записать пробы. "Мне прислали текст на английском языке и дали два дня на запись. Я попросила о помощи друга Семена Литовчина, он по образованию режиссер и хорошо владеет английским языком, так как учился в Лос-Анджелесе. Он и помог разобрать текст и записать пробы, еще давал комментарии, ставил режиссерские задачи. Потом был второй этап: нужно было записать то же самое, только на родном языке. А я как раз улетела на съемки в Геленджик, так что в номере отеля пришлось организовать студию", - поделилась собеседница агентства.

Она отметила высокий профессионализм зарубежной команды проекта. "Я не видела ни одного артиста, который вышел бы на съемочную площадку, не зная свой текст. А еще все сцены мы заранее репетировали, обговаривали с режиссерами задолго до съемочного дня", - добавила актриса.

Роли в сериале также исполнили Маргарита Левиева, Силлиан О’Салливан, Чарльз Брайс, Алена Хмельницкая и другие артисты. Режиссерами выступили Эми Канаан Манн, которая работала над многосерийной драмой "Карточный домик" (House of Cards, 2013-2018), и Биргитте Стэмозе.