Надгробие на могиле князя Трубецкого в Новодевичьем монастыре отреставрируют

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Власти Москвы согласовали проект реставрации памятника на могиле князя Сергея Петровича Трубецкого. Захоронение находится на участке к юго-западу от Смоленского собора Новодевичьего монастыря и обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения, сообщается в понедельник на информационном портале мэра Москвы.

"Реставрация исторического надгробия на могиле Сергея Петровича Трубецкого может начаться уже в этом году. Соответствующий проект работ был недавно согласован нашим ведомством. Сейчас полуторавековой памятник действительно требует сохранения, само надгробие накренилось, есть множество загрязнений, сколы, трещины и другие дефекты. Реставрация пройдет под контролем нашего ведомства", - приводятся в сообщении слова главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Памятник представляет собой массивный крест, установленный на голгофе в виде валуна. Голгофа закреплена на основании - плите. На западной стороне валуна выбита мемориальная надпись. Реставраторы демонтируют памятник и ограду. Все детали тщательно очистят, устранят дефекты, укрепят поверхности из камня и обработают защитными составами. Утраченные элементы восстановят. Особое внимание уделят мемориальной надписи - ее почистят, укрепят и покроют сусальным золотом. Предстоит также воссоздать отдельные элементы стальной ограды.

Сергей Петрович Трубецкой происходил из старинного княжеского рода. По отцовской линии его предком был великий литовский князь Гедимин, а по материнской - грузинский царь Вахтанг VI и Александр Меншиков, сподвижник Петра I. Более всего Сергей Трубецкой известен как участник восстания декабристов.