Александр Домогаров - младший снимет сериал "Ужасное далеко"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Режиссер Александр Домогаров - младший снимет фантастический ретро-сериал "Ужасное далеко", а также будет работать над другими многосерийными проектами и фильмами в рамках сотрудничества с "Марс Медиа". Об этом сообщает пресс-служба компании в понедельник.

"Компания "Марс Медиа" и Александр Домогаров - младший заключили эксклюзивное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Александр выступит режиссером и креативным продюсером ряда фильмов и сериалов компании. Ближайшими совместными проектами станут фантастический ретро-сериал "Ужасное далеко" и продолжение кинохита "Пальма", - сообщили в пресс-службе.

Сериал "Ужасное далеко" расскажет о загадочных событиях, которые произошли в середине 1980-х годов в закрытом наукограде. Съемки проекта планируется начать летом, автором сценария выступает Сергей Калужанов.

Фильм "Пальма-2", который создается совместно с "Амедиа Продакшн", станет продолжением истории о собаке, которая ждала возвращения своего хозяина в аэропорту. Зрителей ждут новые приключения героев, на данном этапе ведется работа над сценарием.

"Саша - один из самых талантливых и перспективных молодых режиссеров. Очень рад, что после первого успешного опыта с фильмом "Пальма" наше сотрудничество продолжается. Он умеет работать с самыми разными жанрами и форматами, и я уверен, нас ждут интересные совместные творческие проекты", - отметил глава компании "Марс Медиа" Рубен Дишдишян, которого процитировали в пресс-службе.