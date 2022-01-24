В "Зарядье" пройдет "Очень мрачный английский концерт"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Британская меланхоличная музыка четырех веков войдет в программу "Очень мрачного английского концерта" 4 февраля в московском зале "Зарядье". Об этом сообщила пресс-служба организатора вечера.

"Английская музыка - островное явление. Так происходит и потому, что мы плохо ее знаем - она не очень часто звучит (кроме нескольких известных всем записных шедевров), и потому, что она действительно необычна, не напрямую соотносится с тем, как развивались музыкальный язык и эстетика музыки на материке. Так, у двух английских композиторов, между которыми триста лет, может быть гораздо больше общего, чем у британца и его континентального современника", - отметили составители программы.

Слушателей ждут сочинения композиторов эпохи Ренессанса Орландо Гиббонса и Джона Доуленда, современника реставрации монархии Генри Перселла, главного национального композитора Британии Бенджамина Бриттена, творившего в ХХ веке. Такой музыкальный маршрут позволит проследить ряд характерных черт, присущих английским композиторам: интеллектуализм, любовь ко всему странному, к несколько отстраненной, холодноватой роскоши и красоте и фирменный английский сплин, пояснили в пресс-службе.

Проводниками в музыкальном путешествии станут Квартет имени Валентина Берлинского и автор идеи проекта, ведущая концерта Ляля Кандаурова.