На ВДНХ в Москве пройдет музыкальный квартирник ко дню рождения Владимира Высоцкого

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Музыкальный квартирник в честь 84-летия со дня рождения советского поэта, актера театра и кино Владимира Высоцкого состоится в павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ в рамках культурно-просветительского проекта "Знание. ВДНХ" 25 января. А в выходные в Музее кино на ВДНХ покажут фильм с его участием и проведут интерактивную лекцию, сообщила пресс-служба выставки.

"25 января в 20:00 в павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ в рамках культурно-просветительского проекта "Знание. ВДНХ" состоится музыкальный квартирник инди-поп-исполнителя Темы Боронина. В этот вечер прозвучат любимые многими песни Владимира Высоцкого, его стихи и воспоминания о нем. Также в течение дня на радио ВДНХ будут звучать его песни. Музей кино (павильон №36) ко дню рождения Высоцкого 29 января покажет фильм "Вертикаль" с его участием, а также проведет интерактивную лекцию "Высоцкий - Говорухин: дружба длиною в жизнь", - говорится в сообщении.

Роль в фильме "Вертикаль" режиссера Станислава Говорухина принесла Высоцкому всесоюзную славу. В картине его песни звучат в авторском исполнении. После выхода фильма песни Высоцкого впервые изданы отдельной грампластинкой. На выставке в Музее кино представлен экземпляр этой пластинки, на котором Высоцкий написал: "Славе Говорухину, без которого ничего бы этого не было". Об этих и других находках из архива Говорухина, связанных с Высоцким, перед показом фильма "Вертикаль" расскажут во время интерактивной лекции. Посетить кинопоказ и лекцию можно по билетам.

Павильон "Рабочий и колхозница", а также Музей кино на ВДНХ продолжают работу в формате COVID-free. При посещении музейно-выставочных площадок необходимо предъявить QR-код: вакцинированного, переболевшего либо выданный после отрицательного ПЦР-теста. Дети до 14 лет могут посещать музеи в сопровождении взрослых, имеющих QR-код, дети от 14 до 18 лет - без QR-кода и сопровождения.