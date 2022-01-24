Maneskin перенесли европейский тур

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Итальянская рок-группа Maneskin, победитель "Евровидения" прошлого года, перенесла европейский тур 2022 года, в том числе запланированные выступления в Москве и Санкт-Петербурге, на более поздний срок в связи с пандемией коронавируса. Об этом исполнители сообщили в понедельник в своем Instagram.

"Мы сожалеем, но мы вынуждены перенести европейский тур 2022 года и выступления в Италии в связи с ситуацией с ковидом", - говорится в сообщении.

Новые даты будут объявлены не позднее 1 марта.

Выступление в Москве было запланировано на 9 марта, в Петербурге - на 11 марта.

Группа основана в 2015 году, в нее входят вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. Коллектив объединяет разные музыкальные влияния: от рока и рэпа до регги, фанка и попа. Название группы происходит от датского "лунный свет" в знак уважения к родине Виктории. Мировая известность пришла к музыкантам после победы на конкурсе "Евровидение" в 2021 году с песней Zitti e Buoni.