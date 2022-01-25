На ВДНХ ко дню рождения Льюиса Кэрролла покажут его сказки

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Специальную программу к юбилею английского писателя Льюиса Кэрролла, автора знаменитых произведений "Алиса в Стране чудес" и "Алиса в Зазеркалье", представит культурно-просветительский проект "Знание. ВДНХ" с 27 января, сообщила пресс-служба ВДНХ.

"27 января 2022 года исполняется 190 лет со дня рождения английского писателя Льюиса Кэрролла. В этот день в павильоне "Рабочий и колхозница" пройдет лекция "Логика невозможного", посвященная его творчеству. Художник, философ, теоретик искусства Андрей Великанов расскажет, почему сказки, написанные для детей, вызывают столько споров. В субботу, 29 января, здесь покажут кукольный спектакль "Алиса в Стране чудес", - говорится в сообщении.

Сказки Льюиса Кэрролла - одни из самых упоминаемых и цитируемых книг на английском языке, их рассказывают детям и перечитывают взрослые. В спектакле участвуют восемнадцать кукол, три актера, театр теней, использованы декорации в авторской постановке.

Павильон "Рабочий и колхозница" работает в формате COVID-free. При его посещении необходимо предъявить QR-код: вакцинированного, переболевшего либо выданный после отрицательного ПЦР-теста. Дети до 14 лет могут принять участие в активностях в сопровождении взрослых, имеющих QR-код, от 14 до 18 лет - без QR-кода и сопровождения.