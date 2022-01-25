"УралОпераБалет" представит оперу о Стиве Джобсе осенью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Екатеринбургский театр оперы и балета "УралОпераБалет" поставит в сентябре оперу об основателе корпорации Apple Стиве Джобсе на музыку композитора Мейсона Бейтса. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе театра.

"В театре "УралОпераБалет" поставят оперу The (R)evolution of Steve Jobs на музыку композитора Мейсона Бейтса. Этот спектакль, посвященный жизненному пути основателя корпорации Apple, впервые был презентован публике в Мехико в 2017 году. В России эту оперу еще не ставили", - сообщили в пресс-службе.

В театре поделились, что режиссером-постановщиком оперы выступит израильский режиссер Томер Звулун, а художником по декорациям и художником по костюмам - Джейкоб А. Климер, дирижером-постановщиком - Константин Чудовский.

Премьерой откроется новый театральный сезон "Урал. Опера.Балет".