В Москве открылась выставка фотографа советской космонавтики Альберта Пушкарева

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Более 100 фотографий легендарного советского фотографа Альберта Пушкарева представлены на ретроспективной выставке "Альберт Пушкарев. Люди, техника, эпоха" в Музее космонавтики в Москве. С 25 января по 10 июля посетители увидят снимки ракет и космических аппаратов в необычных ракурсах, фоторепортажи стартов и посадок, рассказали ТАСС в пресс-службе музея.

"Это ретроспективный проект, полностью основанный на фондовой коллекции музея и представляющий лишь малую часть творческого наследия легендарного советского фотографа Альберта Алексеевича Пушкарева, хранящуюся в фондах. На выставке представлен один из последних снимков космонавтов Виктора Пацаева и Владислава Волкова - членов экипажа корабля "Союз-11", погибших при возвращении из космического полета на Землю. Еще один знаковый для Пушкарева снимок - ракетно-космическая транспортная система "Энергия" с орбитальным кораблем "Буран" на стартовой позиции. За фотографии, сделанные во время единственного успешного запуска этой системы, на выставке "Интерпрессфото" в 1986 году Альберт Пушкарев был удостоен серебряной медали", - отметили в пресс-службе.

Альберт Пушкарев - лауреат нескольких премий, награжден орденами "Знак Почета" и Дружбы народов. В 1976 году стал лауреатом премии Союза журналистов СССР и был награжден медалью "Золотое перо" за репортажи на космическую тему.

Музей космонавтики входит в тройку самых посещаемых музеев Департамента культуры города Москвы. В 2020 году Музей космонавтики завоевал Гран-При международного фестиваля "Интермузей". Современная экспозиция состоит из восьми выставочных залов, коллекция насчитывает более 100 тыс. единиц хранения: образцы ракетно-космической техники, вещественные реликвии, документы, филателию, нумизматику, предметы декоративно-прикладного искусства, коллекции живописи и графики.