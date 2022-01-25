Московский театр мюзикла представит новый детский спектакль "Мамонтенок" 26 марта

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Премьера детского спектакля "Мамонтенок" на музыку Владимира Шаинского, Евгения Крылатова и Геннадия Гладкова состоится в Московском театре мюзикла 26 марта. Об этом сообщила во вторник пресс-служба театра.

"В первую очередь наша постановка адресована тем, кто только делает первые шаги на пути к волшебному и прекрасному миру театра, тем, кому сегодня, по выражению Корнея Чуковского, от двух до пяти. Им еще только предстоит узнать многогранную театральную вселенную, поэтому очень важно, чтобы первый шаг в ней был верным. Для этого мы придумали историю, которая способна увлечь маленьких зрителей, но в то же время она наполнена очень важными и правильными общечеловеческими смыслами", - привели в пресс-службе слова режиссера-постановщика Валерия Маркина.

Детей и их родителей ждут песни из советских мультфильмов: "Чунга-чанга", "Колыбельная медведицы", "Песенка мамонтенка" и другие, а также зрелищная акробатика в постановке артиста режиссера Cirque du Soleil Андрея Кольцова. "Усилиями художников Екатерины и Светланы Чазовых сцена превратилась в ослепительный африканский оазис с пальмами и лианами, диковинными цветами и сияющим солнцем, который населяют яркие узнаваемые персонажи", - рассказали в театре.

Показы будут идти в здании театра "Россия" на Пушкинской площади, уточнили в пресс-службе. Ранее художественный руководитель театра Михаил Швыдкой сообщил, что Театр мюзикла прорабатывает вопрос строительства собственного здания в центре Москвы.