Около 13 млн рублей направят на поддержку 26 учреждений культуры Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НВОГОРОД, 25 января. /ТАСС/. Финансовую поддержку в размере 13 млн рублей получат 26 учреждений культуры Новгородской области в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры Новгородской области во вторник.

"В 2022 году в Новгородской области по федеральному проекту "Культура малой родины" финансовую поддержку на сумму около 13 млн рублей получат 26 учреждений культуры. Средства будут направлены на текущий ремонт и/или укрепление материально-технической базы", - сообщили в пресс-службе, добавив, что в проекте участвуют 14 районов Новгородской области.

Федеральный партийный проект "Культура малой родины" реализуется в Новгородской области с 2017 года. За пять лет были модернизированы более 120 сельских учреждений культуры. Только в прошлом году 14 домов культуры отремонтировали помещения, приобрели новое мультимедийное, световое, звуковое оборудование, оргтехнику и мебель.

"Учреждения культуры не только обновляют внешний облик зданий, но и создают современные культурные пространства, внедряют новые формы работы", - добавила министр культуры региона Вилена Сотникова.

Федеральный партийный проект "Культура малой родины" направлен на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры. Он состоит из трех направлений: "Местный дом культуры", "Театры малых городов" и "Театры - детям".