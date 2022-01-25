Джеймс Нортон представил в Москве фильм "Один на один"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Светская премьера фильма "Один на один" режиссера Уберто Пазолини прошла во вторник в столичном кинотеатре "Художественный", картину представил актер Джеймс Нортон, сыгравший в фильме главную роль.

"Я первый раз в Москве и рад быть здесь, спасибо, что пригласили меня презентовать этот фильм, я им очень горжусь. Он был спродюсирован Уберто Пазолини - это потрясающий режиссер, который снимает фильмы раз в десять лет, и я рад, что меня позвали [сыграть]", - рассказал Нортон зрителям перед премьерой.

Картина рассказывает о мойщике окон Джоне, который в одиночку воспитывает четырехлетнего сына Майкла. Внезапно герой узнает о том, что ему осталось жить несколько месяцев. За это время ему предстоит найти для сына будущую семью и позаботиться о ребенке, при этом не падая духом. Идея проекта родилась у режиссера после прочтения в газете истории об отце, ищущем семью для своего ребенка. Пазолини несколько месяцев общался с агентствами по усыновлению, родителями и детьми, которые прошли через подобный опыт, чтобы написать сценарий. Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале в программе "Горизонты".

"Многие, когда слышат о сценарии фильма, думают, что это грустный депрессивный фильм. Мы хотели избежать стереотипа о фильмах о том, где болеют раком - на самом деле этот фильм о любви и жизни, о любви между сыном и отцом. И мы надеемся, что это тот фильм, который мотивирует позвонить родным и близким. Это то, что сейчас важно во время пандемии - любовь наших родных", - добавил актер.

Семейная драма выходит в российский прокат 27 января, в начале февраля она появится на Wink.

Уберто Пазолини - племянник итальянского режиссера Лукино Висконти, он снял такие фильмы как "Милый друг" (Bel Ami, 2012) с Робертом Паттинсоном, "Дружбаны" (Machan, 2008) и "Остановившаяся жизнь" (Still Life, 2012). Британский актер Джеймс Нортон известен по ролям Андрея Болконского в экранизации "Войны и мира" (War & Peace, 2016) от BBC, Алекса Голдмана в сериале "МакМафия" (McMafia, 2018-2020) и Джона Брука в "Маленьких женщинах" (Little Women, 2019) Греты Гервиг.