В Москве Джеймс Нортон встретится со зрителями на показах фильма "Один на один"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Британский актер Джеймс Нортон представит семейную драму "Один на один" (Nowhere Special, 2020) режиссера Уберто Пазолини на специальных показах в Москве. Артист встретится со зрителями в киноцентре "Октябрь" и кинотеатре "Иллюзион", сообщили организаторы события.

"Творческое объединение Arthouse и проект КАРО.Арт представляют премьеру фильма "Один на один" 26 января в киноцентре "Октябрь". Фильм представит и обсудит со зрителями актер Джеймс Нортон", - сказали в пресс-службе.

На следующий день, 27 января, исполнитель главной роли посетит кинотеатр "Иллюзион", где обсудит картину с журналисткой и кинокритиком Алисой Таежной. Оба показа состоятся на языке оригинала с русскими субтитрами.

Картина "Один на один" рассказывает о мойщике окон Джоне, который в одиночку воспитывает четырехлетнего сына Майкла. Внезапно герой узнает, что ему осталось жить несколько месяцев. За это время ему предстоит найти для сына будущую семью и позаботиться о ребенке, при этом не падая духом.

Идея проекта родилась у режиссера после прочтения в газете истории об отце, ищущем семью для своего ребенка. Пазолини несколько месяцев общался с агентствами по усыновлению, родителями и детьми, которые прошли через подобный опыт, чтобы написать сценарий. Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале в программе "Горизонты". Семейная драма выходит в российский прокат 27 января, в начале февраля она появится на Wink.

Британский актер Джеймс Нортон известен по ролям Андрея Болконского в экранизации "Войны и мира" (War & Peace, 2016) от BBC, Алекса Голдмана в сериале "МакМафия" (McMafia, 2018-2020) и Джона Брука в "Маленьких женщинах" (Little Women, 2019) Греты Гервиг.