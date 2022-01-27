Драма "Чемпион из Освенцима" выйдет в прокат в Международный день памяти жертв Холокоста

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Биографическая драма "Чемпион из Освенцима" (Mistrz, 2020) польского режиссера Мацея Барчевски выйдет в российских кинотеатрах в Международный день памяти жертв Холокоста. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании "Пионер".

"Мы выпускаем военно-биографическую драму "Чемпион из Освенцима" - историю Тедди Петшиковского, польского боксера, который прославился своими победами в нацистских концлагерях. Старт проката начнется в Международный день памяти жертв Холокоста - 27 января 2022 года, чтобы посредством картины еще раз привлечь внимание к трагическим событиям", - рассказали в кинокомпании.

Фильм, основанный на реальных событиях, посвящен жизни боксера Тадеуша "Тедди" Петшиковского. Он был одним из первых узников концлагеря Освенцим в 1940 году. Спортсмен сумел продемонстрировать свои умения в тяжелейших условиях заключения: он побеждал надзирателей, добывал еду для более слабых товарищей и стал негласным чемпионом лагеря. В годы Второй мировой Петшиковский несколько раз добивался перевода в другие лагеря, когда его жизнь оказывалась под угрозой из-за недовольства руководителей, а после завершения войны вышел на свободу и получил профессию учителя физкультуры.

Роли в картине "Чемпион из Освенцима" исполнили Петр Гловацкий, Марцин Чарнецки, Гжегож Малецкий и другие артисты.