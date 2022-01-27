Опрос: фильм "Воланд" по мотивам романа Булгакова стал самой ожидаемой экранизацией года

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Россияне назвали фильм "Воланд" Михаила Локшина по мотивам романа "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова наиболее ожидаемой экранизацией 2022 года. Об этом свидетельствуют данные опроса Storytel и Viber, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Самой ожидаемой экранизацией в 2022 году, по данным опроса, стал фильм "Воланд" Михаила Локшина по "Мастеру и Маргарите" Михаила Булгакова - его выбрали 29,4% респондентов", - говорится в результатах опроса, в котором приняли участие свыше 2 тысяч человек.

Второе место занимает экранизация одноименного романа Агаты Кристи "Смерть на Ниле" (Death on the Nile, 2022) режиссера Кеннета Брана - ее ждут 25% респондентов. На третьей строчке оказалась картина "Утраченные иллюзии" (Illusions perdues, 2021) Ксавье Джанноли по роману Оноре де Бальзака, которую хотят увидеть 13,5% опрошенных.

Также в десятку ожидаемых экранизаций вошли "Аллея кошмаров" (Nightmare Alley, 2021) Гильермо дель Торо,"Ампир V" Виктора Гинзбурга по книге Виктора Пелевина, "Мы" Гамлета Дульяна по роману Евгения Замятина и другие проекты.

По итогам прошлого года наиболее понравившейся зрителям экранизацией стала картина "Дюна" (Dune, 2021) Дени Вильнева по книге Фрэнка Герберта. Помимо нее в пятерку лидеров вошли "Круэлла" (Cruella, 2021) Крэйга Гиллеспи, второй сезон сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019-…), "Дом Gucci" (House of Gucci, 2021) Ридли Скотта и "Конек-Горбунок" Олега Погодина.