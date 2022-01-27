Автор "Бойцовского клуба" отреагировал на изменение концовки фильма по его роману

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Писатель Чак Паланик, роман которого лег в основу фильма "Бойцовский клуб" режиссера Дэвида Финчера (1999 год), отрегировал на изменение концовки киноленты, демонстрируемой в Китае на одном из стриминговых сервисов. Об этом сообщил в среду портал TMZ.

Паланик заявил порталу, что концовка фильма, показанная китайским зрителям, ближе к той, которую он сам изложил в своем произведении. По его словам, зарубежные издатели изменяют окончание его романа, чтобы оно больше соответствовало киноверсии.

В китайской версии фильма с участием Брэда Питта и Эда Нортона в концовке нет устроенных террористом взрывов небоскребов и последовавшего затем хаоса. Вместо этого на экране демонстрируются титры: "Полиция быстро раскрыла весь план и арестовала всех преступников, успешно предотвратив взрыв бомбы".

Отвечая тем, кто возмущается изменением концовки фильма, напоминающим цензуру, Паланик заметил, что его книги запрещают даже в самих США.

"Это супер прекрасно! Все получают в Китае счастливый финал", - написал Паланик в своем Twitter.