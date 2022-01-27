В Ярославле открылась выставка произведений эпохи ар-деко

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Выставка произведений скульптуры, графики и декоративно-прикладного искусства, выполненных в стиле ар-деко открылась в четверг в Музее зарубежного искусства при Ярославском художественном музее (ЯХМ). В экспозиции представлено более 40 работ из московских частных собраний, в том числе произведения художника Эрте, передает корреспондент ТАСС.

"Музей зарубежного искусства достаточно давно сотрудничает с частными коллекционерами и антикварами, велика была потребность сделать выставку, которая могла бы порадовать наших зрителей. Здесь более 40 произведений - представлена скульптура периода расцвета ар-деко, работы Эрте - середины XX века, шелкография, плакаты, исполненные художниками в 1920-1930 годы ", - рассказала ТАСС научный сотрудник музея Дарья Большакова.

На выставке представлены французские плакаты с рекламой фирменных поездов и океанских лайнеров, Гран-при Монако, отдыха в Альпах и на побережье Средиземного моря. Также в экспозиции можно увидеть французские часы с парными вазами, декоративную скульптуру, изображающую женские образы, животных, сцены охоты. Тема моды и дизайна интерьера представлена в литографиях из французских модных журналов 1920-х годов.

"Мы с нетерпением ждем окончания всех ограничений, ждем путешествий, а для ар-деко это очень важная составляющая - автомобили, поезда, трансатлантические лайнеры, которые оформляли в соответствующем стиле. И, мне кажется, что, посмотрев на это, у людей появляется надежда, что когда-то ограничения будут отменены", - рассказал ТАСС заместитель директора ЯХМ Алексей Федорчук.

Музей зарубежного искусства работает в рамках Ярославского художественного музея. В его экспозиции - западноевропейское искусство XVI - начала XX веков, а также искусство Востока. Музей расположен в отдельно стоящем особняке. Рядом с ним находится сад, в котором растут нехарактерные для средней полосы растения - сакура, спиреи, маньчжурский абрикос.