Худрук Театра имени Маяковского Миндаугас Карбаускис отмечает 50-летний юбилей

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Художественный руководитель Московского академического театра имени Владимира Маяковского, режиссер Миндаугас Карбаускис, которому исполняется 50 лет, проведет юбилейный день рождения на репетиции спектакля "Господа Головлевы" по одноименному роману Михаила Салтыкова-Щедрина. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Олеся Вартанова.

"Сегодня нашему худруку Миндаугасу Карбаускису исполняется 50 лет. Свой юбилей он отметит в рабочем режиме, репетируя будущую постановку - спектакль "Господа Головлевы" по одноименному роману М.Е. Салтыкова-Щедрина. Сам Карбаускис является и автором инсценировки. Премьера запланирована на 2022 год. Это особый год для Театра Маяковского, которому в октябре исполнится 100 лет", - рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что Карбаускис руководит "Маяковкой" уже 10 лет. За это время здесь выпустили более полусотни премьер, открыли после капитального ремонта Сцену на Сретенке, сделали ремонт Основной сцены и отдельный вход на Малую сцену, создали Студию-Off (первую в России студию документального театра при репертуарном театре), запустили множество новых проектов, съездили на бесчисленное количество гастролей. "Кроме того, в Российском институте театрального искусства появилась мастерская Миндаугаса Карбаускиса, студенты которой в 2021 году завершили свое обучение, и большая часть курса была принята в труппу Московского академического театра имени Маяковского", - добавила Вартанова.

По ее словам, Карбаускис поставил в Театре Маяковского множество знаковых спектаклей, в числе которых "Таланты и поклонники" по комедии Александра Островского, "Кант", "Русский роман" и "Изгнание" по произведениям Марюса Ивашкявичюса, "Плоды просвещения" по пьесе Льва Толстого, "Обломов" по роману Ивана Гончарова, "Школа жен" по комедии Мольера.

"Кстати, юбилейной, 50-й премьерой Театра Маяковского при художественном руководстве Миндаугаса Карбаускиса стала его постановка комедии Мольера "Школа жен". Спектакль выдвинут в шести номинациях на национальную театральную премию "Золотая маска". Этот же спектакль стал десятой работой режиссера в стенах "Маяковки" и 25-й его постановкой за весь период режиссерской деятельности - вот такая магия чисел", - сообщила пресс-атташе.

Поздравление Александра Калягина

Свое поздравление в адрес Карбаускиса направил председатель Союза театральных деятелей России, народный артист РСФСР Александр Калягин.

"Сегодня вам исполнилось 50 лет, первый настоящий в жизни юбилей, но, как мне кажется, вы - человек ироничный, и я уверен, что к своей юбилейной дате тоже относитесь с улыбкой. Вы смешно рассказываете в своих интервью, как родители силой насаждали вам любовь к театру. Вы сопротивлялись, но, видимо, не сильно. И театр стал в вашей жизни главным делом. Не знаю, насколько счастливы вы, но российский театр обрел талантливого режиссера. Вы учились у выдающегося режиссера и педагога Петра Наумовича Фоменко. Это уже удача. А еще рядом были Сергей Женовач и Евгений Каменькович. Вы росли в хорошей команде - это правда. А потом вас пригласил Олег Павлович Табаков, и уже первый ваш спектакль был замечен на фестивале "Московские дебюты" и вы стали лауреатом премии в номинации "Дебют режиссера на профессиональной сцене", - написал в своем послании Калягин.

Он обратил внимание, что Карбаускис уже 11-й год возглавляет Театр им. Маяковского. "Вас пригласили актеры театра, и очень важно, что это было их решением и выбором. И вы прекрасно работаете, появляются громкие, интересные премьеры, хорошие актерские работы, есть признание и успех. Вы попробовали себя и в педагогической деятельности, и это тоже у вас получилось. Дай бог, чтобы и дальше у вас все получалось, чтобы не было разочарований, или хотя бы их было немного", - пожелал юбиляру глава Союза театральных деятелей.

Артисты о своем худруке

Мнения о своем худруке высказали актеры Театра имени Маяковского. Так, народный артист России Анатолий Лобоцкий считает, что "Миндаугас удивительно умеет работать с текстом". "Он может сутками сидеть и вытаскивать из него такие смыслы, о которых при первом, втором и даже при десятом прочтении даже не задумаешься, а он их находит", - отметил актер.

Со своей стороны, старейшая актриса труппы, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева призналась, что долго не могла себе объяснить, чем ее удивляет Миндаугас Карбаускис. "Хотя с первых репетиций "Талантов и поклонников" интуитивно почувствовала, что это режиссер, который всегда знает, как и что будет делать. Наш театр - это сегодня его театр. Да, у него свой взгляд, но я счастлива, что он абсолютный приверженец русской театральной школы, русского психологического театра", - заявила актриса.

А вот по словам артиста Театра Маяковского Вячеслава Ковалева, "Миндаугас Карбаускис - вдумчивый, скрупулезный, подчас творчески жестокий ко всем и к самому себе художник, которому присуще интеллектуально-художественное осмысление материала, переданное композиционно". "Его произведения, манера изложения - словно поток, который напоминает то, что происходит в фильмах Бергмана. Сомневающийся. Неуверенный. Но в итоге создающий безупречную композицию. Как художник - он самоед, ранимый, незащищенный. Как режиссер - большой Мастер", - оценил актер.

Свою точку зрения выразила и народная артистка России Евгения Симонова. "Огромное счастье для артиста играть в его спектаклях. Мне посчастливилось играть уже в трех постановках Миндаугаса, которыми я очень дорожу. Миндаугас Карбаускис всегда очень подробно, тщательно, порой даже мучительно выстраивает спектакль. Но даже в самые тяжелые моменты, когда кажется, что сцена не получается, нам всегда очень интересно: а что же дальше?! Для меня очень важно верить режиссеру. А Миндаугасу я верю абсолютно!" - сказала актриса.

О режиссере

Миндаугас Карбаускис родился 28 января 1972 года в поселке Найсяй Шяуляйского района Литвы.

В 1994 году окончил актерское отделение театрального факультета Литовской академии музыки и театра. В 2001 году - режиссерский факультет Российской академии театрального искусства - ГИТИС (Мастерскую Петра Фоменко).

После окончания ГИТИСа был приглашен режиссером-постановщиком в Театр ОлегаТабакова. Также ставил спектакли на сцене Московского Художественного театра имени А.П. Чехова, сотрудничал с Российским академическим молодежным театром.

С 20 мая 2011 года Миндаугас Карбаускис является художественным руководителем Московского академического театра имени Владимира Маяковского. Поставил на его сцене 10 спектаклей. В их числе "Таланты и поклонники" по комедии Александра Островского, "Кант", "Русский роман" и "Изгнание" по произведениям Марюса Ивашкявичюса, "Плоды просвещения" по пьесе Льва Толстого, "Обломов" по роману Ивана Гончарова, "Школа жен" по комедии Мольера.

В 2017-2021 годах Миндаугас Карбаускис руководил мастерской на актерском факультете Российского института театрального искусства - ГИТИС.

Миндаугас Карбаускис удостоен премии Москвы в области литературы и искусства в номинации "Театральное искусство". Лауреат Российской национальной театральной премии "Золотая маска". Также награжден театральной премией "Хрустальная Турандот", молодежной премией "Триумф", премией им. К.С. Станиславского, премией Союза театральных деятелей России "Гвоздь сезона", премией зрительских симпатий "Звезда театрала".