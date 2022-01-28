В Петербурге открылся V ежегодный фестиваль "Чеховские дни"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Пятый ежегодный фестиваль "Чеховские дни", организованный Библиотекой им. А. П. Чехова, открылся в пятницу в Петербурге. Его гостей ожидает насыщенная программа: посещение выставки "Экие вы, Чеховы, талантливые!", музыкальный киновечер "Чехов. Джаз. Мультипликация", экскурсии и кинопоказы. Открывала фестиваль "Чеховские дни" творческая встреча с создателями спектакля "Три сестры. Игра в солдатики" театра "Мастерская", рассказала корреспонденту ТАСС один из организаторов фестиваля, специалист отдела выставочных проектов библиотечной системы Фрунзенского района Марина Яковлева.

"Это ежегодный фестиваль, который пройдет в Петербурге уже в пятый раз. Фестиваль в этом году посвящен не столько самому Антону Павловичу, сколько его семье, потому что у него действительно были очень талантливые братья, сестра. Но мы пошли еще дальше и проследили за последующими поколениями", - отметила Яковлева.

Начался фестиваль с творческой встречи с создателями спектакля "Три сестры. Игра в солдатики" театра "Мастерская". В частности, актуальность произведений писателя обсудила с гостями фестиваля исполнительница роли Ирины Дарья Завьялова.

"Мы обсудили Чехова - можно ли его ставить сейчас, нужно ли его как-то адаптировать ко времени, актуален ли он сейчас? Поговорили про спектакль театра "Мастерская" "Три сестры. Игры в солдатики", о роли библиотек в нынешнее время. Это первый раз, когда я принимаю участие в этом фестивале, мне очень интересно познакомиться с его программой, для меня это новое", - поделилась с корреспондентом ТАСС Завьялова.

Кроме того, вплоть до 31 января гостей фестиваля ожидает насыщенная программа, в нее вошли: музыкальный киновечер "Чехов. Джаз. Мультипликация" при участии музыкального трио под руководством петербургского композитора Павла Канторова, экскурсия на Литераторские мостки с посещением могилы Александра Чехова, литературные чтения с участием заслуженного артиста России, актера драматического театра на Васильевском Артема Цыпина, кинопоказ фильма племянника великого писателя - Михаила Чехова "Человек из ресторана", а также многое другое.