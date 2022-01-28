Постоянную экспозицию искусства рубежа XIX - XX веков обновили в нижегородском музее

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 января. Обновленную постоянную экспозицию искусства рубежа XIX - XX с произведениями Исаака Левитана и Валентина Серова представили в Нижегородском государственном художественном музее (НГХМ).

"Это новая экспозиция, новые пространства, новая логика подачи и новое оформление. Часть работ, которые мы здесь показываем, находились либо в фондах, либо они выставлялись на периодических выставках, но это были выставки, которые проводились несколько лет назад и даже 20 лет назад. Это, например, работы Исаака Бродского, Александра Серебрякова, Савелия Сорина, Петра Петровичева", - рассказала куратор экспозиции, ученый секретарь НГХМ Ирина Миронова.

По ее словам, в обновленном помещении музея появились отдельные камерные залы, посвященные творчеству в том числе Исаака Левитана и Валентина Серова. "У нас появился зал Левитана, появилась возможность разделить их творчество с Серовым. Начинается экспозиция с Левитана, а не как раньше с союза русских художников. Левитан - это такой мостик, переход от XIX века в XX век", - рассказала Миронова.

По ее словам, экспозиция будет совершенствоваться, когда в музей вернут работы, которые находятся сейчас у реставраторов, либо выставляются в других городах. Так, полноценно представят залы, посвященные творчеству Николая Рериха и Бориса Кустодиева.

По словам Мироновой, впервые в истории музея искусству Серебряного века отведено отдельное, самостоятельное пространство. В связи с этим разрабатывалась новая концепция показа данного раздела постоянной экспозиции. Всего в состав экспозиции вошло более 80 произведений, созданных художниками различных направлений. "Экспозиция - это визитная карточка музея, по ней судят о собрании. Теперь у нас есть возможность иначе построить и подавать этот материал, представлять произведения искусства", - добавила куратор экспозиции.