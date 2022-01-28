В Петербурге отметили 100-летие Московской филармонии симфоническим концертом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Симфонический оркестр Ленинградской области сыграл концерт в честь 100-летия Московской государственной академической филармонии в зале Дворца искусств Ленинградской области в Петербурге. Впервые на петербургской сцене музыканты исполнили "Садовую симфонию" композитора, художественного руководителя филармонии Александра Чайковского, рассказал ТАСС руководитель оркестра, дирижер Михаил Голиков.

"Сегодня мы решили создать программу, которая рассказала бы об истории Московской филармонии в трех частях: вчера, сегодня и завтра. 100 лет назад афиши консерватории пестрили Скрябиным, Мосоловым, и мы исполнили произведения этих композиторов. Сегодня там творят известнейшие солисты, и для нас важно, что сегодня на концерте присутствовал Александр Чайковский - художественный руководитель филармонии. Мы также пригласили трех молодых московских музыкантов, студентов Московской консерватории, которые завтра будут блистать с афиш филармонии", - рассказал он.

Гости концерта услышали петербургскую премьеру "Садовой симфонии" Александра Чайковского, оркестр исполнил ее совместно с квартетом народных инструментов "Лад-квартет". Студенты Московской консерватории - кларнетист Эрик Мизоян, виолончелистка Анастасия Ушакова и пианистка Варвара Кутузова - с Симфоническим оркестром Ленинградской области сыграли Концерт для кларнета №2 Вебера, Концерт для виолончели Сен-Санса и Рапсодию на тему Паганини Рахманинова.

Голиков подчеркнул, что 100-летие Московской филармонии является важным праздником для Петербурга: год назад отмечался юбилей Санкт-Петербургской филармонии. "Эти две старейшие концертные организации в нашей стране, как братья-близнецы - их очень много связывает и объединяет", - отметил дирижер.

Ранее сообщалось, что в честь 100-летия Московской филармонии "ВКонтакте" 29 января покажет гала-концерт, прямая трансляция начнется в 19:00. В юбилейном концерте примут участие Денис Мацуев, Юрий Башмет, Анне-Софи Муттер, Даниил Трифонов, Ильдар Абдразаков и другие артисты. За дирижерский пульт встанут Валерий Гергиев и Густаво Дудамель.

Московская филармония была основана в 1921 году. На ее сцене в разное время выступали Сергей Прокофьев, Дмитрий Шостакович, Арам Хачатурян и Родион Щедрин. До 1990-х годов это была единственная концертная организация, которая представляла академическую музыку в Москве.