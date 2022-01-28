Региональную программу "Золотой маски" открыли спектаклем "Горбачев" в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 января. /ТАСС/. Программу фестиваля "Золотая маска" в регионах открыли на сцене нижегородского Театра юного зрителя спектаклем московского Театра наций "Горбачев" режиссера Алвиса Херманиса. Главные роли в постановке сыграли Евгений Миронов и Чулпан Хаматова.

"Афиша этого года - действительно лучшие спектакли предыдущих нескольких сезонов. Открываем мы всю региональную программу в Нижнем Новгороде спектаклем "Горбачев", который номинирован на премию в пяти номинациях. Это будет насыщенная программа, максимально отражающая тенденции последних нескольких лет", - сказала журналистам исполнительный директор фестиваля Наталья Шумилина.

Евгений Миронов рассказал журналистам о том, что он не первый раз работает над историческим персонажем, который еще жив. "Так было с Солженицыным, так было с космонавтом Алексеем Леоновым, так случилось с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Сложность работы заключалась в том, что на него существует огромное количество пародий. И скатиться в такое подражание можно было легко, поэтому нужно было идти с самого начала, наплевав на все интонации, которые в голове существуют. Нужно было пойти от самых истоков, от его детства, чтобы в логике поступков искать характер. Из этого по кирпичикам складывался наш Горбачев, придуманный режиссером Алвисом Херманисом и нами, артистами", - сказал Миронов.

Чулпан Хаматова добавила, что для нее сложным было воссоздать образ Раисы Максимовны Горбачевой, так как героиня, по словам актрисы, "невероятно деликатно существовала в жизни по сравнению с теми возможностям, которые у нее были".

"Даже та книга "Я надеюсь…", которую она написала, тоже вся спрятанная, потому что она боялась навредить мужу. Там выверено каждое слово, это очень чувствуется. Разглядеть сквозь эту защиту живого человека было непросто, но в какой-то момент из ее мелочей, интервью вдруг все соединилось, перед нами предстал такой ранимый, такой чуткий человек", - сказала Хаматова.

Региональная программа каждый год расширяется. В 2022 году она распространится на 14 городов. Зрители смогут увидеть спектакли в том числе Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, Московского театра имени А. С. Пушкина, Театра имени В. В. Маяковского, МХТ имени А. П. Чехова, Российского академического молодежного театра, Новосибирского театра "Красный факел" и многих других. В мае спектакли, отмеченные экспертами Национальной театральной премии, увидят зрители в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске. В июне благодаря сотрудничеству с международным Платоновским фестивалем искусств "Золотая маска" побывает в Воронеже. Участие в программе развития театрального искусства на Дальнем Востоке в августе и сентябре даст возможность показать значимые постановки последних лет в Улан-Удэ.