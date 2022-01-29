Московская филармония отметит столетие серией концертов

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Московская филармония в субботу отметит свое столетие серией концертов с крупнейшими представителями отечественной классической сцены: дирижерами Юрием Симоновым и Валерием Гергиевым, пианистами Денисом Мацуевым и Даниилом Трифоновым, альтистом Юрием Башметом, певцами Хиблой Герзмава, Ильдаром Абдразаковым и другими. Об этом сообщила пресс-служба филармонии.

"Любой юбилей - это повод задуматься и о прошлом, и о будущем. Филармоническая культура всегда строилась на собирании огромного количества разных устремлений, творческих инициатив, идей, открытий, надежд. Будучи в первую очередь концертной организацией, все эти устремления филармония должна суметь сопоставить с запросами разной аудитории, не только искушенной, но и более широкой. Но, безусловно, она обязана также и формировать эти запросы. Значит, внутри нас должен постоянно существовать образ будущего, ясное представление о том, чего мы от него хотим, к какому идеалу стремимся", - привели в пресс-службе слова генерального директора филармонии Алексея Шалашова.

В честь юбилея состоится реконструкция концерта, с которого началась история филармонии 100 лет назад. Днем в Большом зале Московской консерватории, как и тогда, прозвучат Девятая симфония Бетховена, сочинения для хора Ипполитова-Иванова и Танеева, Второй фортепианный концерт Рахманинова и "Поэма экстаза" Скрябина. В концерте примут участие звезды сегодняшнего дня: Денис Мацуев, Хибла Герзмава, Агунда Кулаева, Сергей Романовский и Алексей Тихомиров, Государственная академическая хоровая капелла им. А.А.Юрлова. За пульт Академического симфонического оркестра Московской филармонии встанет его художественный руководитель Юрий Симонов.

Праздник продолжится в Концертном зале им. П.И.Чайковского. В торжественном гала в сопровождении Российского национального молодежного симфонического оркестра выступят Денис Мацуев, Даниил Трифонов, Юрий Башмет, Максим Венгеров и многие другие. Дирижировать будут глава Мариинского театра Валерий Гергиев и венесуэльский маэстро Густаво Дудамель. Вечер будет транслироваться онлайн на сайте филармонии, в сообществе филармонии во "ВКонтакте" и на платформе Medici.tv.

В Концертном зале им. С.В.Рахманинова в "Филармонии-2" в это время выступят Государственный академический камерный оркестр России под управлением Алексея Уткина и пианистка Элисо Вирсаладзе.

О филармонии

Документ об организации филармонии в Москве был подписан наркомом просвещения РСФСР Анатолием Луначарским в октябре 1921 года. Торжественное открытие состоялось 29 января 1922 года в Большом зале Московской консерватории. Сегодня Московская филармония - это два здания и шесть концертных залов, где проходит более тысячи концертов в сезон.

К 100-летию филармония запустила интернет-проект 100.meloman.ru. В нем представлены уникальные исторические материалы: фотографии, афиши, программки, документы.